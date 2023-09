Rubano scarpe dalla bancarella alle Fiere, denunciati - Password Magazine

JESI – Ambulante derubato alle fiere, due persone denunciate.



Domenica sera, intorno alle 23, un ambulante titolare di una ditta di articoli sportivi, ha contattato il Commissariato PS di Jesi per segnalare il furto di un paio di scarpe di marca, dal valore di 100 euro, dalla sua bancarella durante le Fiere della festa patronale di San Settimio. La pattuglia è intervenuta subito sul posto, riuscendo ad individuare l’uomo, un 31enne di origine peruviana, additato quale autore del reato. Sprovvisto di documenti, l’uomo è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e responso AFIS dai quali sono emersi i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

Dalle informazioni assunte dagli agenti, il 31enne era giunto in compagnia di una donna in corrispondenza della bancarella: entrambi si erano soffermarti davanti alla merce, poi si erano separati. La donna, in particolare, era rimasta nell’area dove erano esposte le scarpe, prendendone un paio di marca per osservale, mentre l’uomo si era posizionato dalla parte opposta, conversando artatamente col commerciante al fine di distrarlo. A quel punto, la donna si era dileguata asportando il paio di scarpe che aveva posato sul bancone come per acquistarle. In sede di individuazione fotografica, la vittima ha riconosciuto poi la donna che aveva verosimilmente commesso il furto di scarpe, una 20enne residente nella provincia di Ancona. Nella giornata di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio, personale, le Volanti hanno fermato su strada la donna in questione. Da subito, è balzata all’attenzione dei Poliziotti che le scarpe indossate dalla stessa erano corrispondenti a quelle rubate descritte dal commerciante. La conferma si aveva di lì a poco tramite riconoscimento da parte della vittima. Il maltolto, pertanto, è stato restituto al proprietario mentre i due complici sono stati denunciati in stato di libertà all’AG competente per il furto con destrezza commesso.