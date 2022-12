ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, 26 dicembre, ad Ancona in via Ascoli Piceno per rimuovere un albero di grosse dimensioni caduto sulla pubblica via. La squadra di Ancona intervenuta con l’ausilio dell’autoscala ha provveduto a rimuovere l’albero che nella caduta ha coinvolto due autovetture parcheggiate lungo la via. Non si segnalano persone coinvolte.