Amazon, tensioni politiche su hub all'Interporto | Password Magazine

JESI- Sono ore cruciali e decisive per il futuro dell’Hub logistico di Amazon che sarebbe dovuto sorgere nell’area dell’Interporto ma che da giorni sembra essere a rischio a causa del mancato accordo tra la società intermediaria Scannel e Interporto.

Il tema è stato anche al centro del consiglio comunale odierno in cui il sindaco Massimo Bacci ha illustrato la situazione sottolineando come la momentanea fase di difficoltà sarebbe dovuta al comportamento della società Interporto rea di stare impiegando tempi molto lunghi.

«Inizialmente c’è stata una concreta possibilità di vedere realizzato questo centro di smistamento anche in tempi abbastanza brevi. Ricordo, infatti, che tutto nasce da una iniziativa privata: la variante è stata presentata da privati e il Comune ha fatto il suo percorso in tempi celerissimi. A mio parere- chiosa il Sindaco- c’è un problema e la gestione della società Interporto dimostra di non essere in linea con gli scopi societari tanto da aver posto tempi enormi».

Il sindaco spiega che la situazione di stallo è dovuta alla scadenza del contratto tra Amazon e Scannell e che per completare la procedura burocratica sono necessari l’adozione e l’approvazione della variante. Per esser fatto, ciò richiede il consenso sulla variante stessa di Interporto.

«Una volta avuta la variante – spiega il Sindaco- Amazon e Scannell dovranno dialogare, sperando che la prima non vi rinunci. Quindi per questo è necessario comprendere quale sia la volontà di Amazon».

In conclusione del suo intervento Bacci motiva le oggettive difficoltà in questa in certa fase politica cittadina, che sia appresta ad andare al voto per il nuovo sindaco: «Essendo tutto capitato nei tempi di una campagna elettorale e vicino alle elezioni per il nuovo sindaco, non appena saremo certi date delle elezioni e dei candidati chiederò a tutti di partecipare a una conferenza stampa qui in comune in cui chiederò a tutti i candidati se c’è la volontà o meno di favorire questo insediamento e di adoperarsi affinché segua definitiva approvazione variante nei 50 giorni previsti da legge».

Nelle ultime ore fa particolarmente discutere a tale proposito la presa di posizione del segretario provinciale del Pd di Ascoli Piceno, Francesco Ameli il quale in una dichiarazione sulla stampa ventolava l’ipotesi del Piceno come zona dove eventualmente praticabile per l’insediamento dell’ Hub di Amazon qualora il progetto jesino fallisse.

All’attacco del dirigente dem, il candidato delle liste civiche jesine Matteo Marasca: «Sono sorpreso di leggere, in un momento tanto delicato come quello attuale, le dichiarazioni del segretario provinciale del PD di Ascoli Piceno, che vedrebbe di buon occhio l’insediamento del polo logistico di Amazon sul proprio territorio. Mi auguro, per Jesi e la Vallesina, che tale ipotesi non abbia nulla a che vedere con l’eventuale insuccesso dell’operazione su Jesi. Spero che non prevalgano le solite logiche e che vi sia ancora la possibilità di poter insediare nella nostra Città il polo logistico di Amazon. Il nostro territorio ne ha fortemente bisogno».

Fa eco all’ex presidente dell’Asp la lista Jesiamo, che sostiene l’Amministrazione Bacci e che invita il candidato sindaco PD di Jesi e la segreteria regionale dello stesso partito a prendere le distanze e a chiarire la posizione reale.

Di tutta risposta non si fa attendere la replica di Lorenzo Fiordelmondo, esponente di livello del Pd locale e candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, che critica la mancanza di coordinamento tra le istituzioni coinvolte e invoca un atteggiamento pragmatico per la soluzione della crisi.

«Ho già avuto modo di affermare la mia piena adesione all’insediamento Amazon. L’ho fatto anche oggi in Consiglio Comunale, di fronte ad uno stato di incertezza provocato non certo dal PD ma da tutti gli Enti coinvolti nella costruzione del percorso: Comune di Jesi, Regione Marche ed Interporto. Una completa assenza di coordinamento che ha messo a rischio un investimento decisivo per tutto il nostro territorio. Vale forse la pena ricordare a chi chiede chiarimenti che sarà solo Amazon, e non Ameli, a decidere se si insedierà qui oppure no. L’argomento, per la sua importanza, merita pertanto un approccio molto pragmatico da parte di ogni soggetto, anche solo potenzialmente chiamato ad una responsabilità amministrativa. Sarà bene che anche Marasca e le liste che lo sostengono restino concentrati sul punto».