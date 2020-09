Ancona, positivo a scuola: classe e docenti in quarantena | Password Magazine

ANCONA – Primo caso di positività a scuola nelle Marche. È successo ad Ancona, in una classe dell’istituto Savoia. Una persona (non è nota l’identità ma si presume si tratti di uno studente o studentessa) è risultata positiva e sono perciò scattate tutte le misure di isolamento per classe e docenti.

A renderlo noto è proprio la direzione scolastica attraverso la pagina social:

«Tutti sapevamo che sarebbe accaduto e tutti speravamo che non ci sarebbe accaduto per primi.

Ma a qualcuno doveva capitare ed è capitato a noi.

Abbiamo il primo caso di positività al COVID -19 in una classe. Il Dipartimento ce lo ha comunicato, è scattato il contact tracing e sono già state disposte le misure di isolamento domiciliare obbligatorio per la classe e per i docenti».

Lo studente è asintomatico ma in quanto contatto stretto di un sintomatico era stato sottoposto a tampone, risultato poi positivo. Ovviamente, la notizia ha generato il panico tra i genitori ma l’istituto ha rassicurato: «Il rischio di contagio è bassissimo. In quella classe tutti hanno tenuto indossata la mascherina, l’aula è molto grande, il distanziamento superiore al mt e le finestre sono state sempre aperte. La sanificazione straordinaria è già avvenuta. Noi davvero ce la mettiamo tutta! Voi aiutateci!». I docenti in quarantena saranno sostituiti o potranno svolgere lezione in via digitale.

«Cogliamo l’occasione per dare alcune importanti informazioni – fa sapere il Savoia -. Non è la scuola a dover comunicare il verificarsi di casi, ma il Dipartimento di Prevenzione, unico soggetto titolato a gestire normativamente il flusso di comunicazione con i soggetti ritenuti “contatti stretti”. Il Referente COVID scolastico viene contattato dall’ASUR e fornisce i dati richiesti, l’ASUR contatta tutti quelli che devono entrare in isolamento obbligatorio.

La classe va tutta in isolamento e anche i docenti entrati in contatto.

L’isolamento è duro. Condiziona le vostre vite, le vite delle vostre famiglie, quelle dei vostri docenti. Sono 14 giorni di vita in lockdown. Vale la pena tutto questo per una leggerezza?

Siamo addolorati che sia accaduto, anche se lo avevamo messo in conto. Speriamo solo che ciò serva a farvi capire il senso delle regole e ad accorgervi che il virus esiste. Se avete sospetto, anche un sospetto minimo, non venite a scuola, contattate il medico!

La scuola va avanti, è già stata disposta la sanificazione straordinaria nel pomeriggio e niente panico.

A tutti quelli che sono in ansia perchè non sanno se il proprio figlio sia entrato in contatto a ricreazione, in autobus o chissà dove, ricordiamo che se è stata installata la app Immuni e non è arrivata la notifica possono stare tranquilli. La app serve proprio a sapere questo e secondo noi è fondamentale averla per essere tutti più sereni!

Inutile dire che la Didattica per gli isolati si svolgerà a distanza!

Però… proteggetevi ovunque, state attenti perchè è inutile osservare le regole a scuola se poi fuori fate assembramento e non vi proteggete. Altrimenti sarà un anno a singhiozzo!».