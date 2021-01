Auto contro scooter in viale Verdi, un ferito | Password Magazine

JESI – Auto contro scooter intorno alle 17.30 di questo pomeriggio in viale Verdi, all’incrocio con via Montessori, davanti al Liceo Scientifico.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto, condotta da uno jesino di 88 anni ha urtato il ciclomotore su cui viaggiava un giovane di 16 anni, anche lui residente a Jesi. A seguito dell’impatto, il ragazzo è stato sbalzato dallo scooter, planando sull’asfalto a qualche metro di distanza.

Soccorso dal 118 intervenuto con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e automedica, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e la regolarizzazione del traffico.