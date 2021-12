Belvedere Ostrense: manutenzioni, progetti e acquisto di beni per circa 83 mila euro | Password Magazine

Affidati i lavori di ripristino del manto stradale di via Murello (tratto di strada vicinale) e per la messa in sicurezza di via Puzzo. Investimento di circa 20.000€.

Affidate progettazioni e verifiche geologiche per circa 8300€. Verrà redatto il progetto definitivo per la riqualificazione energetica dell’edificio a Fornace, per la riqualificazione e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi “I campetti”, per la riqualificazione della pineta. Infine verranno anche eseguite verifiche e prove geologiche all’ex mattatoio.