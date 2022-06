Biblioteca La Fornace, presentazione del libro "Per forza di cose" di Marco Sensi | Password Magazine

MOIE – Il passaggio dalla cultura contadina, con i suoi cicli, le sue superstizioni e la sua solidarietà, al nuovo immaginario, così reale e travolgente della società moderna. Ricordi fatti di miseria, di magia e innamoramenti, narrati con ironia e suggestioni, che si sviluppano di pari passo con la grande storia, lungo l’alta valle del Cesano. Parliamo del libro “Per forza di cose” che l’autore Marco Sensi, nativo di Pergola, presenterà venerdì 10 giugno alle ore 18, alla biblioteca La Fornace di Moie.

Dopo gli studi decide di lasciare l’Italia per aiutare il prossimo nei luoghi più disparati della terra: Cambogia, Benin, Senegal e Ucraina. Qui trova l’amore e si stabilisce in maniera definitiva a Chernhiv, dove svolge la professione di insegnante e dove coltiva la passione per la scrittura. Tra mille pericoli è riuscito a fuggire dalla guerra spaventosa che sta martoriando ’Ucrain e dallo scorse mese di marzo, infatti, è tornato nella sua Pergola.

Sempre a La Fornace, lunedì 13 giugno, alle ore 18, nel tunnel della biblioteca si inaugurerà la mostra “Penombre, sentimenti, pensieri”, della pittrice contemporanea Patrizia Piera Sanfilippo. La sua pittura riassume l’incontro fra memoria, realtà e poesia. L’artista esplora vari temi, dai paesaggi alle nature morte, dagli animali ai ritratti. Nel 2019 entra ufficialmente nel mondo dell’arte contemporanea aderendo a diversi eventi, in mostre collettive sia nel territorio che all’estero. I suoi lavori hanno ricevuto riconoscimenti e premi e vanta collaborazioni con prestigiosi istituti culturali. “Quando dipingo – racconta la pittrice Sanfilippo – intingo il pennello nell’anima a me sconosciuta, dimenticando me stessa, perché non so più chi io sia”.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca fino al prossimo 23 giugno.