La Biblioteca Planettiana di Jesi nel libro di Rosalia Parlapiano | | Password Magazine

JESI – Presentato ieri in Sala Maggiore e Salara il libro “La Biblioteca Planettiana nel Palazzo della Signoria di Jesi“, pubblicazione di Rosalia Bigliardi Parlapiano che ripercorre esperienze culturali della biblioteca jesina, da sempre aperta alla città e al territorio. Il volume, realizzato grazie al contributo della Banca Popolare di Ancona, è rivolto ad una fruizione eterogenea, non solo di addetti ai lavori e studiosi di storia locale, ma anche cittadini, studenti e appassionati.

Come ha voluto sottolineare l’autrice, alla guida della biblioteca per venticinque anni, il valore della Planettiana passa innanzitutto attraverso le relazioni umane: “il dato relazionale è ciò che ha dato sostanza e significato al mio lavoro quotidiano, incontri sociali fertili che hanno permesso la costruzione di una grammatica della città“.

Alla presentazione del libro sono intervenuti, oltre all’autrice, anche l’Assessore alla Cultura Luca Butini e il Professore ordinario di Teologia Piero Coda, autore del libro “Una biblioteca una città il mondo”. Entrambi hanno sottolineato il ruolo socio-culturale delle biblioteche. “Sono luoghi dove conoscere porzioni di storia locale e la Planettiana nello specifico è un istituto culturale in continua espansione”, nelle parole dell’assessore.

Anche il Professor Coda, per la prima volta a Jesi, ha apprezzato non solo la città, ma anche lo slancio e l’impegno culturale della comunità cittadina: “La presentazione di questo libro è per me un’occasione molto gradita perché mi dà la possibilità di esprimere stima e gratitudine per l’impegno culturale ed editoriale di Rosalia Parlapiano e per la ricchezza civile di questa città. Le biblioteche oggi rischiano di essere cimiteri del libro, ma quella presentata oggi non è e non dev’essere un’opera patinata da cimitero dei libri perché in questo volume c’è un’anima. Una biblioteca come la Planettiana è un esempio di punto di confluenza di tutti i sogni dell’umanità e, riprendendo le parole di Cornelia Funke, non custodisce segreti, ma li rivela“.

Nella pubblicazione, arricchita dai manifesti dell’artista Ezio Bartocci, si racconta la storia del centralissimo Palazzo della Signoria, sede della biblioteca nonché uno dei più significativi esempi di architettura civile di edificio pubblico tra Quattro e Cinquecento che si sia mantenuto nel tempo, a partire dalla progettazione quattrocentesca del senese Francesco di Giorgio Martini, fino all’inaugurazione della Salara come sala di pubblica lettura. Una storia che ha reso la biblioteca comunale un vero e proprio edificio comunitario, in rapporto dinamico con la scuola, l’università e la città.

A cura di Angela Anconetani Lioveri