Castelbellino, bilancio: il sindaco Cesaroni replica alla minoranza | Password Magazine

CASTELBELLINO- «Non si parla mai di sostanza, la minoranza è in grado solamente di contestare la forma. Non si va nello specifico delle varie realtà creando un dibattito sulle cose da fare». Con queste parole il sindaco di Castelbellino Andrea Cesaroni risponde agli attacchi dell’opposizione consiliare di Ritroviamo Castelbellino, che nelle scorse settimane era insorta per ritardi da parte dell’Amministrazione Comunale all’approvazione del bilanci consuntivo e del rendiconto di gestione.

«Quasi tutte le amministrazioni comunali italiane, regionali e provinciali, sono state o sono in ritardo con l’approvazione del bilancio e del rendiconto. Succedeva prima del covid, ora con tutti i disagi che derivano dalla situazione, i ritardi si sono amplificati per tutti. La data di approvazione di questi documenti è continuamente sottoposta a proroghe proprio per la generalità del ritardo che riguarda, tutt’Italia. La polemica meramente formale dell’opposizione, sostenuta da Ritroviamo Castelbellino con l’appoggio del consigliere regionale Ciccioli, ci dimostra ancora una volta come a Castelbellino non ci sia una minoranza espressione di una lista civica ma chiaramente identificabile in Fratelli d’Italia».

Cesaroni tuttavia riconosce la congruità dell’appunto avanzato dalla minoranza in merito alla tardiva consegna a quest’ultima del documento approvato dal Revisore dei Conti prima del Consiglio comunale del 30 maggio, documento «che è stato rallentato nel suo iter anche a causa di un infortunio della funzionaria comunale in ambito contabile che proprio con il Revisore dei conti si confronta e del quale quest’ultimo necessità per confrontarsi e compiere le proprie valutazioni».

A questo punto Cesaroni sviscera quelli che sono i programmi di sviluppo della sua Amministrazione, attraverso l’analisi del bilancio e dei bandi vinti, oltre 10 dal valore di circa 6 milioni di euro, per un ammontare complessivo tra bilancio corrente e bilancio in conto capitale di 10 milioni di euro.

I progetti in cantiere, alcuni avviati altri prenderanno il via a breve, riguardano sia le zone di Stazione, Scorcelletti e Pantiere che il Capoluogo.

«Vogliamo portare tutti i servizi a valle, dove ci sono circa 4 800 persone sulle 5000 totali del Paese, mantenendo un attenzione particolare a Castelbellino paese e facendo su di esso investimenti soprattutto per lo sviluppo turistico e culturale» spiega il sindaco Cesaroni.

A Stazione si prevede la riqualificazione dell’area compresa tra il palazzetto e la delegazione comunale, con la realizzazione di un centro sociale e di una sala polivalente con un investimento totale di 700 mila euro, di cui 375 mila derivanti dalla vincita di un bando pubblico.

Altri 400 mila euro, saranno investiti nella Via dei Tesori, nell’ambito del progetto della pista ciclabile che collega Falconara a Sassoferrato. La valorizzazione della pista ciclabile passa anche attraverso altri lavori di collegamento che si andranno ad operare tra i comuni limitrofi e la Via dei tesori. Verrà creato un percorso ad esempio tra Moie e Castelbellino per far giungere in sicurezza i ciclisti sulla pista ciclabile.

Luogo centrale all’interno dei piani dell’amministrazione Cesaroni è anche il Parco che si trova in prossimità del fiume, e della stessa via dei tesori, e che già è allestita ad Area camper. Verranno qui aggiunti nuovi servizi igienici complessivi di bagni e docce. Inoltre verrà qui realizzata un punto cottura e ci sarà un chiosco debitamente attrezzato.

«Sarà un area fortemente predisposta alla realizzazione di eventi, feste e concerti» sottolinea il Sindaco.

In aggiunta in quella zona, «per far rivivere l’area del fiume» sarà realizzato un centro sportivo, con biopiscina, stadio, antistadio e impianti sportivi.

Anche queste opere dovrebbero essere finanziate, almeno in parte, con bandi pubblici».

A Castelbellino paese saranno dedicati 2,5 milioni di euro principalmente orientati alla messa in sicurezza delle mura, anche con la realizzazione di percorsi naturalistici.

Verrà poi creato un parcheggio fuori dalle mura per liberare dalle auto Piazza Marconi. Sono anche in progetto una Casa degli Artisti per ospitare personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che saranno sul territorio.