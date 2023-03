Castelbellino, ‘Pierino e il lupo’ conquista grandi e piccini al Centro culturale Polivalente - Password Magazine

CASTELBELLINO – Ancora un successo lo spettacolo andato in scena mercoledì 8 marzo alla Sala Margherita Hack del neo Centro Culturale Polivalente di Stazione di Castelbellino.

Promosso dal Comune di Castelbellino con la partecipazione della “Fondazione Orchestra Regionale delle Marche” di Ancona e il coinvolgimento delle classi I, II e III della scuola Aldo Moro di Stazione si è svolto lo spettacolo “Pierino e il Lupo”, una favola sinfonica scritta per l’infanzia dal musicista russo Sergej Prokof’ev nel 1936.

Sala piena, tanti applausi, sorrisi ed emozioni grazie alla performance dell’Orchestra Regionale delle Marche che ancora una volta ha stupito tutti: grandi e piccini.

E così, dopo gli indiscutibili successi degli spettacoli precedenti quali “Che musica Pinocchio” Organizzazione EUR, “Pulcetta dal naso rosso”, Kosmocomico Teatro, “Pinocchio” dell’Associazione Culturale Magma e “Finis Laus Deo” della Scuola Musicale G.B. Pergolesi – Sezione Teatro, Il Centro Culturale Polivalente di Stazione si arricchisce di un nuova affermazione prodotta da nuovi contributi artistici di qualità e di grande popolarità.

Il calendario della primavera 2023 proposto dall’assessorato alla cultura del comune di Castelbellino, comprende ancora tanti eventi sia musicali che teatrali a partire dallo spettacolo della Compagnia Il Castello: “Cinque donne e una mutanda” da un’idea di Monia Giaccaglia e Paolo Brugiati di sabato 18 marzo, per proseguire, sabato 25 marzo,

con la premiazione del “Concorso Letterario – il dono del vento” organizzato dall’Associazione “Anemos odv” e ”Se fà pè ride” sketch in dialetto marchigiano del gruppo “La baracca” organizzato dall’associazione “Solidarietà in Vallesina” che andrà in scena domenica 26 marzo.

Il calendario degli eventi musicali prevede per sabato 22 aprile lo spettacolo “Beatles MY Story” della Yellow Beat Beatles tribute band, per venerdì 28 aprile il concerto “Vivaldi, Rossini, Mozart” dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, il Concerto tributo a Fabrizio

De André “Madamadoré in concerto” del gruppo musicale Madamadoré in scena sabato 6 maggio e, infine, il Recital tributo a Ivan Graziani “Agnese dolce Agnese” dell’associazione Culturale Sipario di Jesi in scena sabato 13 maggio.

Per finire, il Centro Culturale ospita anche una piccola rassegna cinematografica per ragazze e ragazzi iniziata già a febbraio, ma che per marzo ed aprile prevede tre ulteriori appuntamenti: sabato 11 marzo: Scott Pilgrim vs il mondo; sabato 1 aprile: la famiglia Belier; sabato 15 aprile: Little Miss Sunshine.