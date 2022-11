Castelbellino, si accende il Natale con l’Albero più grande delle Marche - Password Magazine

CASTELBELLINO – La Vallesina torna ad illuminarsi della magia del Natale.

Domenica 4 dicembre si accende, per il ventesimo anno consecutivo, l’Albero luminoso di Castelbellino, l’abete verde più grande delle Marche che risplenderà anche quest’anno sulla collina sovrastata dal borgo, illuminando la Vallesina per tutto il periodo delle Festività.

L’Albero è realizzato con numeri da record: 73 neon perimetrali, un dislivello di quota dalla punta al fondo valle di 134 metri, lunghezza lungo il versante di 434 metri, una superficie di 21360 metri quadri e 7000 metri di cavi.

La Festa per l’accensione dell’Albero, organizzata al Centro Culturale Polivalente di Castelbellino Stazione, allieterà il pomeriggio di domenica fino al conto alla rovescia. L’appuntamento è alle 17.30 con lo spettacolo teatrale per bambini Mago per Svago, a cura di “L’abile teatro”, presso la Sala Margherita Hack, seguito dall’esibizione della Scuola di danza Danzando di Castelbellino. L’ora X è fissata per le 19 quando il grande Albero si illuminerà, accompagnato da fuochi d’artificio e con la partecipazione della Banda musicale di Castelbellino.

Funzioneranno stand gastronomici dalle 17 alle 22, con piatti tipici invernali e autentiche specialità di stagione come cresciole di polenta dolci e salate, castagne e vin brulè.

L’evento rientra nel programma di iniziative di “Castelbellino, il Paese dell’albero” promosso dal Comitato “Castelbellino il Paese dell’Albero”, che unisce Pro Loco di Castelbellino, Circolo I Maggio e Banda Musicale, con la collaborazione e il sostegno del Comune di Castelbellino.

Dopo l’appuntamento di domenica, seguirà quello dell’8 dicembre con il Borgo Natalizio, nuova manifestazione nel centro storico di Castelbellino con laboratori e spettacoli per grandi e piccini che interesseranno il teatro, la chiesa, gli spazi espositivi e all’aperto con animazioni anche itineranti.