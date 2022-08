Jesi, scontro furgone e moto all’incrocio: un ferito in ospedale - Password Magazine

JESI – Incidente questa mattina all’incrocio tra viale della Vittoria e viale del Lavoro, davanti all’Unisono. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 12, un furgone e una moto si sono scontrati. Ferito, per fortuna non gravemente, l’uomo in sella al motoveicolo, un 49enne, che è stato soccorso dal 118 intervenuto sul posto con l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. A prestare aiuto anche il personale della Croce Gialla di Falconara che si trovava di passaggio sul luogo dell’incidente con il proprio mezzo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di bassa gravità dalla Croce Verde di Jesi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi, rallentamenti al traffico.