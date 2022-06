Castelplanio, merenda nell'oliveta | Password Magazine

CASTELPLANIO – Torna a Castelplanio “Merenda nell’Oliveta”, la tradizionale iniziativa promossa da Città dell’Olio per riscoprire, attraverso il prodotto simbolo della dieta mediterranea, il piacere dello stare insieme all’aria aperta. L’appuntamento, da vivere da soli o in famiglia, in coppia o con gli amici, è per il pomeriggio di domenica 12 giugno, a partire dalle ore 17.00, in Piazza Mazzini. Qui, davanti alla sede municipale, partirà una suggestiva passeggiata tra dolci colline che circondano il territorio dove olivi secolari nel pieno della fioritura si alternano con la macchia mediterranea. Un’oretta di cammino in assoluta armonia con il paesaggio, fino ad arrivare ad un casolare dove i partecipanti potranno ascoltare un esperto di extravergine e partecipare ad una guida all’assaggio per scoprire i profumi e i sapori dei diversi tipi di olio o semplicemente rilassarsi godendosi il tramonto. Ci sarà anche l’occasione di degustare gratuitamente olio e vino dei produttori locali o acquistare il cestino merenda (€ 5,00) preparato dalla Pro Loco. Gradita la prenotazione ad uno dei seguenti numeri: 329 4904943 o 347 5745867.