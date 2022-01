Caterpillar, tavolo al Mise. Bacci: «Un giorno importante» | Password Magazine

JESI – «In vista dell’apertura del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico in programma questo pomeriggio in modalità online, ho ricevuto in Comune i rappresentanti del consiglio di fabbrica della Caterpillar e delle organizzazioni sindacali per uno scambio di idee e per fare il punto della situazione». Così il sindaco di Jesi Massimo Bacci, nel giorno dell’apertura del tavolo del Mise per discutere del futuro dei 270 lavoratori Caterpillar.

«Massima chiarezza su un prerequisito imprescindibile – dichiara – la proprietà ritiri subito la procedura di chiusura dello stabilimento (che porterà, a fine febbraio, alle lettere di licenziamento) e dia il tempo necessario per individuare la soluzione migliore – anche attraverso nuovi acquirenti – che possa consentire il mantenimento dei posti di lavoro.

Ho loro confermato il massimo sostegno del Comune di Jesi – e della comunità tutta – con la piena disponibilità ad essere parte attiva nelle trattative per giungere al risultato atteso».