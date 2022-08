ROSORA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio lungo la SS76 nel Comune di Rosora per un incendio di sterpi che si e sviluppato nel campo adiacente alla Strada Statale 76 della Val D’Esino. Le fiamme hanno bruciato circa 1 ettaro di stoppie e sterpi. La squadra boschiva di Fabriano in collaborazione con i colleghi di Jesi sono intervenuti con due autobotti e due mezzi 4×4 per spegnere l’incendio e bonificare la zona. Non si segnalano persone coinvolte.