«Centrosinistra unito a sostegno di Fiordelmondo, per un cambio di passo» | Password Magazine

JESI – La coalizione di centrosinistra, che vede in primo piano l’alleanza tra PD e Jesi in Comune, avrà come candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo e come sostenitori partiti e liste civiche dello stesso orientamento: Movimento Repubblicani Europei, Consenso Civico, Articolo Uno, Sinistra Italiana, M5S Jesi, Fare Culture, Europa Verde Jesi.

Tutti condividono la visione di città illustrata da Fiordelmondo, come afferma il segretario del PD Stefano Bornigia, affiancato da Emanuela Marguccio, consigliera comunale: «Importante vedere unito un ambito politico che fa riferimento al centrosinistra, dai partiti tradizionali alle liste civiche. La partecipazione è fondamentale, pratica dimenticata da questa Amministrazione uscente. Per me è una soddisfazione avere come candidato Lorenzo Fiordelmondo che ha un’esperienza politica e amministrativa importante, è giovane. Una candidatura che ci dà ottime possibilità di vincere queste elezioni. Il centrosinistra stavolta si presenta unito, per una politica basata sulle cose da fare».

Soddisfazione anche da Jesi in Comune, con il presidente Filippo Cingolani che mette la partecipazione e la valorizzazione dei quartieri al centro del programma politico: «È ora per Jesi avere un cambio di passo. In questi cinque anni di opposizione abbiamo visto come l’Amministrazione Bacci non promuova percorsi partecipativi. Noi volevamo ripartire da qui, dagli strumenti di partecipazione. Ecco perché tra le nostre proposte c’è quella di creare consigli di quartieri per portare le istanze dei cittadini all’interno del Consiglio comunale. Pensiamo che vada rivisto anche l’istituto del referendum. Queste due cose sono fondamentali per far partire un processo di democrazia di comunità all’interno della città di Jesi e riteniamo importante anche la riqualificazione dei quartieri». Da Jesi in Comune parole anche da Lucia Campanelli e Agnese Santarelli, consigliera comunale, che hanno messo l’accento su questioni come la cura del verde pubblico, sostenibilità e la parità dei generi, applicazione della 194, cura dei beni comuni.

La ritrovata unità delle forze presenti nella coalizione è sottolineata anche da Filippo Bartolucci di Articolo Uno e da Katia Mammoli del Movimento Repubblicani Europei: «Stiamo respirando da qualche anno in questa città un tale grigiore, appiattimento di posizioni e ubbidienza cieca che non fanno parte del nostro carattere. Noi non ci siamo mai voluti chiamare sudditi ma sempre e solo cittadini».

Nella coalizione di centro sinistra ci sono anche Rudy Curzi (Consenso Civico), Simone Lucchetti (Sinistra Italiana), Alessandro Tesei (Europa Verde), Leonardo Guerro (Movimento Cinque Stelle). Ci sono anche rappresentanti di associazioni come Mauro Mariani di Fare Culture e Giacomo Mosca di Jesi Clean.

