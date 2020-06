Cinema Drive-In Paradise, rivelati i primi tre film | Password Magazine

MONSANO – Drive-in al Paradise, pronto il cartellone dei film. Rivelate questa mattina in conferenza stampa le prime tre proiezioni: il 1° luglio andrà Fight Club, il 3 luglio sarà la volta di Non è un paese per vecchi e il terzo American Beauty in programma per lunedì 6 luglio. Le proiezioni saranno di lunedì, mercoledì e venerdì del mese, a partire dalle 21, con possibilità di entrare con l’auto già dalle 19 e prenotare in anticipo il posto davanti allo schermo 15 metri x 7.

«Un’iniziativa capace di attirare gli appassionati di cinema da tutta la Vallesina – ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Jesi Luca Butini -. L’iniziativa non sarebbe mai nata se non ci fosse stato il covid ad imporci di ragionare sugli eventi in maniera diversa. Ora, ecco che il progetto prende concretezza». Dall’unione di forze diverse, infatti, è nato un progetto che si spera possa rappresentare un’occasione di svago e di intrattenimento dopo mesi di manifestazioni annullate per l’emergenza.

Soddisfazione dal Comune di Monsano che, attraverso le parole dell’assessore Rosita Pigliapoco, ha ringraziato l’assessore Butini per aver accolto la proposta e deciso di procedere nella medesima direzione. «A disposizione del pubblico circa un’ottantina di posti auto – ha detto Enrico Marconato, imprenditore e titolare del Paradise di Monsano -. Ci stiamo organizzando per organizzare anche il servizio bar e ristorazione attraverso camerieri in pattini che si fermino di auto in auto, così come funzionava una volta. La formula rappresenta una novità assoluta e si spera che ci sia un bel movimento». Ad organizzare il cartellone, l’associazione Altra Frequenza, altro importante partner dell’iniziativa: «La programmazione non è definitiva, stiamo ancora valutando titoli da aggiungere via via al cartellone – spiega Mattia Vignati che fa parte del team insieme a Filippo Maria Umani Ronchi e Lorenzo Paolini -. In base a quella che sarà la risposta del pubblico, regoleremo le prossime proposte».

Il biglietto ha un costo di 7,50 a persona, ridotto a 5 per le auto che troveranno posto nelle ultime file e per i passeggeri seduti nei sedili posteriori. Info e prenotazioni al sito Drive-In di Monsano.