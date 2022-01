«San Marcello, hub vaccinale solo per prenotati: erroneamente inserito nell'Open Day» | Password Magazine

SAN MARCELLO – Si recano a San Marcello per l’Open Day vaccinale promosso da Asur e Regione Marche ma l’hub è riservato solo ai prenotati e sono stati rimandati a casa. Numerose stamattina le segnalazioni di malcontento e indignazione arrivate oggi (8 gennaio) da cittadini dello jesino e non solo che si sono recati alla struttura comunale del Il Molino dell’Olio di San Marcello con l’intento di effettuare la propria dose di vaccino senza prenotazione. Il punto, infatti, era stato inserito da Asur e poi trasmesso dalla Regione tra le località designate per l’Open Day vaccinale, l’attività di vaccinazione straordinaria e senza prenotazione che, a partire da questo week end, interesserà le Marche ogni fine settimana di gennaio. Il Comune di San Marcello aveva informato tramite i social i cittadini dell’errore già dal giorno prima: «Abbiamo esaurito i posti a disposizione da subito (già il 23/12) e non siamo assolutamente in grado di vaccinare altri oltre i prenotati – si legge -Purtroppo il nostro centro vaccinale straordinario con prenotazione è stato inserito erroneamente dalla Regione e dall’Asur nella giornata vaccinale di sabato 8 gennaio senza prenotazione (Open day). Abbiamo chiesto alla Regione e all’Asur di rettificare la loro errata comunicazione precedente, comunicando che il centro vaccinale di San Marcello non fa parte della lista dei centri partecipanti all’Open day. Ci dispiace ma dobbiamo purtroppo dirvi di non venire presso il nostro centro vaccinale se non siete prenotati». Più tardi, l’Asur ha trasmesso la rettifica per l’Area Vasta 2: «L’attività vaccinale straordinaria prevista per l’8 gennaio 2022 presso la struttura “Il Molino dell’Olio” presso il Comune di San Marcello sarà rivolta esclusivamente agli utenti già prenotati e non fa parte dunque della lista dei centri partecipanti all’open day. L’attività vaccinale, invece, aperta a tutta la popolazione presso Piros – Pubblica Assistenza di Apiro – si svolgerà regolarmente nell’orario indicato con la formula open day».

Tuttavia, in molti si erano già organizzati per prendere parte all’iniziativa: «Ci siamo organizzati per venire questa mattina (chi ha preso il Giorno lavorativo, chi un permesso) – scrive una jesina sui social – e non abbiamo potuto usufruire del servizio per mancanza di prenotazione: informazione non comunicata attraverso canali ufficiali. Siamo stati mandati via con la frase “lo abbiamo scritto su Facebook” come se facebook fosse un canale universale. C’è veramente da vergognarsi».