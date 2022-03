Città in lutto, si è spento l'imprenditore Marco Liera | Password Magazine

JESI – Si è spento all’età di 79 anni l’imprenditore jesino Marco Liera, fondatore dell’omonima azienda concessionaria d’auto di viale Don Minzoni. Liera è venuto a mancare ieri all’affetto dei suo cari. Una dura perdita anche per la società sportiva Aurora Basket di cui l’imprenditore è stato presidente e sponsor:

«L’Aurora Basket si stringe con grande affetto alla famiglia Liera per la dolorosa perdita del caro Marco – scrive l’Aurora -. La notizia della scomparsa di Marco Liera, imprenditore capace, presidente e sponsor affezionato della nostra società, che ha contribuito con la sua guida a far crescere fino alla ribalta nazionale, è di quelle che non si vorrebbero mai ricevere. Alla Signora Gabriella e alla figlie Loretta e Laura l’abbraccio sincero di tutta la famiglia dell’Aurora Basket».

I funerali si svolgeranno giovedì 31 marzo 2022 alle ore 16 presso la Chiesa San Giuseppe di Jesi. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Carlo Urbani e sarà disponibile alle visite a partire da questo pomeriggio (30 marzo).