Coinvolto in un incidente, aveva patente revocata: denunciato e auto sequestrata - Password Magazine

JESI – Aveva la patente revocata da tempo il quarantenne jesino che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale – fortunatamente senza feriti – all’incrocio tra Viale del Lavoro e Via San Giuseppe. E dal momento che già lo scorso anno era stato “pizzicato” alla guida di un veicolo pur non avendone possibilità perché già sprovvisto del documento di guida, la Polizia locale lo ha denunciato all’autorità giudiziaria per reiterazione della violazione, con la sua auto sottoposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca.

L’incidente si è verificato alle ore 8.30 e ovviamente, anche per il particolare traffico presente in zona a quell’ora, è prontamente intervenuta la pattuglia della Polizia locale per gli accertamenti di rito. Riscontrata la mancata patente del quarantenne, gli agenti hanno impiegato poco tempo per interrogare il database e verificare che all’uomo il documento di guida era stato revocato diverso tempo fa e che, nonostante ne fosse sprovvisto, aveva continuato a circolare tanto da essere già stato fermato e sanzionato una prima volta lo scorso anno. Essendo dunque in presenza di una reiterazione della violazione, l’uomo è stato denunciato e l’auto, una utilitaria, sequestrata ai fini della definitiva confisca così come previsto dal codice della strada.