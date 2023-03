Amazon, Fiordelmondo ad Acquaroli: «Sì all’ipotesi di una fermata ferroviaria» - Password Magazine

JESI – Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha inviato una lettera al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per condividere l’opportunità di convocare un tavolo con tutti i protagonisti della filiera istituzionale che ha garantito l’insediamento di Amazon al fine di affrontare congiuntamente la questione dei trasporti del futuro personale coinvolto.

In particolare il sindaco di Jesi si sofferma sull’opportunità di prevedere una fermata ferroviaria per il trasporto passeggeri, così da agevolare i collegamenti con i vari Comuni del territorio, riducendo in maniera significativa il trasporto su gomma. Considerato che una prima stima prevede l’insediamento di 1300 lavoratrici e lavoratori, l’impatto sarebbe sicuramente significativo.

Ecco perché Fiordelmondo, nella lettera ad Acquaroli, auspica che vi sia un coinvolgimento diretto anche di Rfi e Trenitalia, cosicché insieme ai soggetti istituzionali – Regione, Provincia, Comune di Jesi, Interporto Marche – si possa ragionare per trovare la migliore soluzione.