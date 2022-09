Colto da malore alla guida imbocca strada contromano: anziano soccorso - Password Magazine

JESI – Ha un malore alla guida e imbocca la strada contromano. E’ accaduto in via Pasquinelli, alle 14 di oggi, all’altezza del concessionario Antonietti: un uomo di 78 anni, jesino, si è sentito male al volante procedendo dalla rotatoria in direzione viale Don Minzoni ma nella corsia opposta al senso di marcia. Per fortuna, sul posto transitavano gli operatori della Croce Verde di Jesi che, notando l’accaduto, si sono fermati a prestare soccorso all’uomo che nel frattempo accostava con il veicolo ai bordi della strada fino a fermarsi.

L’uomo, in stato confusionale, è stato caricato a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi e trasportato all’ospedale di Jesi, con un codice di media gravità. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso all’uomo di essere prontamente sottoposto ad accertamenti e cure, evitando incidenti.