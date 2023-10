Controlli della Polizia, arrestato un giovane per droga - Password Magazine

JESI – Controlli nei parchi pubblici, arrestato un 28enne di origine tunisinina per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata ieri, nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, oggetto di specifica ordinanza di servizio del Questore di Ancona, intensificati nelle aree più sensibili della città, da parte degli agenti del Commissariato PS di Jesi, al comando del Dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena.

Poco dopo le 16, gli operatori di Polizia, giunti nelle prossimità dei giardini pubblici ricompresi tra viale Cavallotti e via Grecia, si sono accorti della presenza di un gruppo costituito da quattro giovani intenti a conversare e a fumare , seduti su di una panchina.

Una volta qualificatisi, glia agenti hanno chiesto loro l’esibizione dei documenti di identità. Gli stessi, hanno riferito, da subito, di essere tutti di nazionalità tunisina e due di essi anche cittadini italiani. In particolare uno di loro, di 28 anni, ha confermato di star consumando uno spinello.

A quel punto, gli operatori, ipotizzando che i giovani potessero essere in possesso di sostanze stupefacenti, hanno provveduto ad effettuare una perquisizione personale. Un 25enne, in particolare, che aveva negato il possesso di droga e invitato i poliziotti ad effettuare il controllo, è stato trovato con dello stupefacente custodito sia in un pacchetto di sigarette, avvolto in un pezzo di plastica, che nella tasca dei pantaloni della tuta da ginnastica, avvolta nella carta. La sostanza è stata identificata di tipo hashish. Per gli altri due tunisini, i controlli hanno dato esito negativo.

Nel frattempo, approfittando del fatto che i poliziotti erano impegnati nell’atto di perquisizione, pensando di non esser visto, il tunisino/italiano 28enne con la mano sinistra ha estratto con solerzia e circospezione un involucro dalla tasca sinistra dei pantaloni, facendolo rotolare sul prato circostante.

Il gesto non è però passato inosservato agli agenti che lo hanno subito recuperato, accertando che si trattava di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish.

I quattro tunisini, pertanto, sono stati accompagnati in Commissariato per gli approfondimenti del caso ed il fotosegnalamento. Lo stupefacente, che era nella piena disponibilità del 28enne, del peso di poco più di 44 grammi è stato analizzato tramite narco test da parte di personale di polizia scientifica. L’esame ha dato il chiaro responso di “hashish”, con sostanza posta in sequestro penale. Il giovane, alle ore 16.30, è stato dichiarato in stato di arresto.

Le due dosi della medesima sostanza stupefacente (una di grammi 0,787 e l’altra grammi 0,306) nella disponibilità del 25enne, in qualità di assuntore, sono state sequestrate amministrativamente contestandone l’uso personale.

Negativi la perquisizione per i restanti due tunisini. Dagli accertamenti SDI, il 28enne è risultato inoltre essere destinatario di avviso orale irrogato dal Questore di Ancona nel 2016 e noto dunque a forze dell’ordine per reati quali rapine consumate, rissa aggravata, danneggiamenti in aree pubbliche. Dai fatti è emersa chiaramente la gravità del fatto commesso nel pomeriggio, all’interno di un parco pubblico frequentato spesso da bambini in compagnia dei genitori e comitive di anziani nonché la pericolosità sociale dello stesso, manifestatasi in contesti pubblici similari e connotata da particolare efferatezza. L’uomo , su disposizione del PM di turno è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il personale volanti del Commissariato PS di Jesi, unitamente a personale del reparto prevenzione crimine Umbria/Marche, coordinate dal Dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa col Prefetto Darco Pellos, hanno proseguito per tutto il pomeriggio con il servizio straordinario di controllo del territorio, avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati contro l’incolumità pubblica , di tipo predatorio e dello spaccio stupefacenti nelle aree più sensibili della città come i giardini pubblici, via Granita, via Setificio, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, parco del Vallato e centro storico. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo , procedendo ad attività di polizia di prossimità ed a controlli in esercizi commerciali, a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza. In tutto sono state identificate 134 persone, controllati 50 veicoli e 3 esercizi commerciali.