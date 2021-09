Moie, affluenza e entusiasmo per la Fiera | Password Magazine

MOIE- Oggi a Moie si è svolta la tradizionale fiera, organizzata in occasione della festa patronale. in ricorrenza della Madonna della Misericordia.

La città, che ha fortemente subito anche a livello sociale la scossa del covid si è vista nuovamente al centro della scena; per l’occasione infatti molte persone dalle località limitrofe si sono affrettati a partecipare alla fiera delle Moie, aperta fino alle 20, e il centro abitato ha riacquistato finalmente la propria naturale vivacità.

Circa 140 le bancarelle disposte lungo via Cavour, via Trieste, fino all’incrocio con via Giovanni XXIII, e via Manzoni, nel tratto da via Cavour fino all’incrocio con via Petrarca. Come di consueto la varietà di prodotti in vendita è elevata, con un’area che è riservata ad artigiani e produttori, locali e non.

Secondo le normative per contenere il contagio da covid-19, l’accesso agli spazi espositivi è stato consentito solo con green pass esclusi i residenti che si recano o escono dalle proprie abitazioni. Non c’erano veri e propri gate di accesso con controlli, ma saranno effettuati accertamenti a campione e sono previste sanzioni a norma di legge. La Polizia Locale fin dalle prime ore della mattina, ha svolto funzioni di controllo sia tra gli ambulanti che tra i visitatori per il rispetto alle norme covid.

La fiera si era svolta anche l’anno passato, in una edizione ridimensionata e organizzata nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid. Gli operatori commerciali presenti erano stati comunque 120.