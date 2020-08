Covid e movida, controlli dei carabinieri. Maxi multa per un locale | Password Magazine

JESI – Rientro dalle ferie sotto il controllo da parte dei Carabinieri di Jesi grazie ai servizi predisposti dal

Comando Provinciale CC di Ancona, mirati anche al contenimento dell’emergenza COVID.

In particolare, nella notte tra il 28 e 29 agosto è stato svolto un servizio ad ampio raggio finalizzato al controllo della movida locale. Sono stati effettuati ispezioni sulle principali direttrici della Vallesina impiegando 18 uomini e 9 mezzi compresa unità cinofila e personale del Nucleo NAS –Tutela per la Salute di Ancona, controllati alcuni esercizi pubblici, attuando anche uno specifico controllo dei parchi e giardini pubblici.

L’esito dell’attività ha permesso di controllare circa 50 persone, 25 veicoli e 2 esercizi pubblici verificando il

rispetto del distanziamento delle persone, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale da parte del

personale preposto alla vendita.

Un solo locale è stato sanzionato amministrativamente per un importo di 3.500 per violazione sulla

tracciabilità degli alimenti.

L’attività di prevenzione alla circolazione stradale ha permesso di individuare due

giovani 30enni residenti in zona sorpresi alla guida con un tasso superiore al consentito. Per uno dei due, il

cui tasso alcolico è risultato 4 volte superiore al limite, oltre al ritiro della patente per sospensione, è scattato

anche il sequestro del veicolo. Infine un 50enne di un comune limitrofo è stato sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.

L’attività di prevenzione e controllo da parte della Compagnia di Jesi proseguirà al fine di tutelare la sicurezza

e la salute di cittadini.