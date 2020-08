Covid, un caso accertato a Fabriano | Password Magazine

FABRIANO – «Il servizio prevenzione ci ha appena comunicato che è stato rilevato un nuovo caso di positività al COVID nella nostra città. Siamo in attesa di ricevere altre informazioni». Queste le parole del sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli rivolte ai cittadini e apparse oggi sulla sua pagina social: «Ora, senza fare allarmismo, abbiamo però la prova che non succede solo altrove e per questo è doveroso attenersi alle regole e comportarsi in maniera responsabile. Non è il momento di dimenticarci di quello che abbiamo passato. Lo dobbiamo a tutta la comunità perché come ho sempre detto la responsabilità individuale è in questo momento in particolare responsabilità collettiva».