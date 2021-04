Crisi Elica, le deputate on. Albano e Silvestri (Fdi) incontrano i lavoratori | Password Magazine

MERGO – «Preoccupa il recente annuncio di Elica, una decisione che in un territorio già colpito dalla crisi e dal sisma rischia di provocare un disastro sociale e una desertificazione industriale». Così le deputate marchigiane di Fratelli d’Italia, on. Lucia Albano e on. Rachele Silvestri, che martedì a Mergo hanno incontrato una rappresentanza dei lavoratori di Elica Spa.

«Abbiamo raggiunto i sindacati e le RSU dell’Elica SPA a Mergo, dove la decisione dell’azienda di delocalizzare e di presentare un piano industriale da 409 esuberi ha provocato preoccupazione e apprensione per le gravissime conseguenze che avrebbe sul tessuto socio-economico del territorio fabrianese, già fiaccato dalla crisi industriale, dal terremoto e dalla pandemia.

La Regione Marche ha tempestivamente indetto un tavolo di confronto con l’azienda e le parti sociali; è un primo fondamentale e positivo passo che deve favorire rapidamente l’intervento diretto del Governo, con l’apertura di un Tavolo di Crisi al MISE per fornire risposte concrete a tutela delle maestranze e di tutta la filiera produttiva, che coinvolge sul territorio una miriade di piccole aziende soprattutto artigiane, che subirebbero un durissimo colpo dalla attuale paventata proposta di delocalizzazione».