Da Gambero Rosso il Premio Speciale Vino & Olio 2022 alla cantina Montecappone | Password Magazine

JESI – Quando nel 1968 Recildo Bomprezzi e gli altri soci fondarono la Montecappone, Gianluca Mirizzi non era ancora nato.

Oggi è il produttore della Cantina Montecappone e dal 2015 anche il proprietario dei vigneti eroici dell’omonima azienda Mirizzi in Monte Roberto, dove produce uve Verdicchio e Grenache biologici vinificati nella cantina di famiglia in Jesi.

Nelle cantine Montecappone si producono vini e olii di alta qualità dagli oltre 50 ettari di vigneti, principalmente Verdicchio per i bianchi e Montepulciano per i rossi, e oliveti gestiti direttamente, premiati e recensiti dalle migliori guide specializzate del settore.

Tra le più importanti ed autorevoli testate giornalistiche del panorama internazionale del settore c’è il Gambero Rosso. Tale redazione, ampiamente conosciuta al grande pubblico, ha premiato Montecappone con i tre bicchieri della guida Vini D’Italia 2022 per il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore doc ERGO 2019 della linea Mirizzi ottenuto da vendemmia tardiva e vinificazione con metodi tradizionali oltre a lungo affinamento, di cui una parte in anfora di terracotta e con le tre foglie della guida OLI D’ITALIA 2022 per l’Olio Extravergine di Oliva MONOCULTIVAR ASCOLANA TENERA, cultivar tipica delle colline marchigiane con originali sentori di foglia di pomodoro.

Quest’anno e per la prima volta, il Gambero Rosso assegna a Montecappone il riconoscimento d’eccellenza PREMIO SPECIALE VINO & OLIO 2022 per aver raggiunto il massimo punteggio tra tutti i produttori di vino e olio recensiti nelle guide di quest’anno.

Gianluca Mirizzi, insieme alla sua famiglia e a tutto lo staff della Montecappone, è entusiasta di tale risultato raggiunto dopo oltre 20 anni di lavoro intenso e appassionato alla ricerca della tradizione tramite lo studio delle più moderne tecniche agronomiche ed enologiche.

E’ un primo gradino verso il raggiungimento dell’ambizione aziendale di far scoprire il meraviglioso territorio della Vallesina, in particolare, e delle Marche, in generale, poiché nessun altro prodotto come il vino e l’olio riescono a trasferire l’anima e la storia del territorio di provenienza nel bicchiere del degustatore.