Dal Comune Monte Roberto donazione di medicinali al Libano | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Consegnata in Libano la consistente donazione di medicinali effettuata dal Comune di Monte Roberto. La raccolta di beni era stata organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale a partire dallo scorso mese di ottobre e proprio nei giorni scorsi, la donazione è arrivata a destinazione, per rispondere alle esigenze delle famiglie bisognose del Comune di Ayta Ash Sha’b che usufruiscono delle strutture del Social Development Centre. Serviranno alle cure di bambini, ragazzi e fasce più vulnerabili della popolazione. Unitamente al Comune di Monte Roberto, anche i Caschi Blu di Unifil hanno preso parte all’iniziativa di solidarietà. Alla consegna dei beni raccolti, hanno partecipato le autorità locali e il Tenente Colonnello Alessio Panfoli, in rappresentanza del Comandante del contingente italiano, Generale di Brigata Stefano Lagorio, e del Comune di Monte Roberto di cui è assessore. L’ingente donazione è stata possibile grazie alla collaborazione mostrate proprio dal Comune e da alcune organizzazioni e aziende del territorio marchigiano che hanno sostenuto le iniziative promosse per il Libano dalla Brigata Aeromobile Friuli.