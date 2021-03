Doppia medaglia per Sofia, stella della ginnastica ritmica | Password Magazine

CHIARAVALLE – «A nome di tutti i chiaravallesi, esprimiamo le nostre felicitazioni e il nostro entusiasmo per i due importanti traguardi che domenica scorsa, alle finali di specialità della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica in Bulgaria, sono stati conseguiti dalla nostra giovanissima concittadina Sofia Raffaeli: seconda classificata con le clavette, terza con il nastro». Così il Comune di Chiaravalle: «Stella di prima grandezza della Faber Ginnastica Fabriano, Sofia è nata nel 2004 e ha esordito nella ginnastica ritmica all’età di quattro anni. A partire dal 2014 innumerevoli sono state le sue partecipazioni a gare sportive nazionali e internazionali, nelle quali si è quasi sempre piazzata nelle primissime posizioni. Due anni fa è stata l’unica a rappresentare l’Italia in tutte e quattro le specialità al primo Campionato del Mondo juniores di Mosca.

Un altro talento si va dunque ad aggiungere a quel firmamento di campioni e campionesse che da sempre suggellano la vocazione sportiva di Chiaravalle e che sono il vanto, l’esempio e lo stimolo di tutti noi»..