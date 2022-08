JESI – Incidente in via XX Luglio intorno alle 13.30 con una Fiat Panda che si è ribaltata sulla carreggiata lungo un fianco. Sul posto il 118 con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, Vigili del fuoco e Polizia locale per i rilievi. Ferita la conducente dell’auto rovesciata, una donna di 74 anni, trasportata all’ospedale Carlo Urbani di Jesi in codice giallo.

La corsia che procede in direzione via Roma è interdetta al traffico.