Jesi, cade con i roller in discesa: trasportato in ospedale - Password Magazine

JESI – Cade con i roller in discesa e finisce in ospedale. È accaduto a un uomo di 63 anni, residente a Santa Maria Nuova, rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri sulla SP9, al km 18, in località Mazzangrugno.

L’uomo stava pattinando in discesa con i roller quando ha perso l’equilibrio, è scivolato e si è schiantato presumibilmente contro il guardrail. Una brutta caduta che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Jesi e l’automedica del 118. Il 63enne, sempre cosciente, lamentava dolore alla clavicola e alle costole, non riuscendo a respirare bene. L’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.