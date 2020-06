Due auto donate allo Iom, cerimonia nel ricordo di Martino Lombardi | Password Magazine

JESI – Ricordi e commozione questa mattina in piazza Federico II per la cerimonia di inaugurazione delle due nuove auto donate a Iom Jesi e Vallesina. Si tratta di una Citroen C3 Aircross e di una Fiat 500 L donate rispettivamente da Stefano Antonucci, Cantine Santa Barbara, e dalla famiglia Lombardi, nel ricordo del caro Martino. I due mezzi entreranno in funzione sin da subito, a disposizione del personale sanitario e dei volontari impegnati nell’assistenza ai malati oncologici. Un’attività che non si è mai fermata, nonostante l’emergenza: «L’associazione ha continuato a fare la propria parte in silenzio» ha ribadito la presidente Anna Quaglieri, intervenuta alla cerimonia insieme al direttore responsabile dello Iom Maria Luisa Quaglieri, ai sanitari e volontari della onlus. Presenti anche il sindaco Massimo Bacci e il vescovo Mons. Gerardo Rocconi per la benedizione. Non potevano mancare i benefattori: la famiglia Antonucci e poi la signora Pierina Morosetti e i figli Paola e Luca Lombardi, mamma e fratelli del compianto Martino. «Sono due vetture queste associate a ricordi diversi – ha detto la presidente Quaglieri -. Quella donata da Cantina Santa Barbara è l’auto della gioia: da sempre vicino a noi, Stefano Antonucci ha regalato allo IOM momenti bellissimi, giornate meravigliose piene di allegria e coesione. La sua amicizia ha fatto sì che alla nostra associazione arrivassero tante cure e sorrisi per i pazienti».

Commozione poi davanti alla Fiat 500 L, donata nel ricordo dell’imprenditore e consigliere comunale scomparso lo scorso anno: «In questa auto c’è invece un cuore – precisa la presidente -. È qui per ricordarci che Martino è sempre con noi. Che non abbiamo il potere di curare i nostri pazienti ma che ce ne possiamo prendere cura, offrendo loro amore e speranza».

La cerimonia è stata anche occasione per fare il punto sulla situazione della onlus dopo l’emergenza.

«Durante la pandemia, il nostro ambulatorio è rimasto sempre operativo, Iom non si è fermato mai e in silenzio ha continuato a svolgere la sua attività di assistenza ai malati oncologici, grazie all’opera dei volontari che sono la nostra forza – aggiunge Anna Quaglieri -. Abbiamo dato un contributo anche all’emergenza donando quattro tablet al reparto di Terapia Intensiva del Carlo Urbani di Jesi per permettere ai pazienti covid di restare in contatto con i loro familiari. Ora però siamo noi a chiedere un aiuto».

L’associazione jesina infatti sta attraversando un periodo di difficoltà: «A causa dell’emergenza sanitaria, non possiamo organizzare manifestazioni per la raccolta fondi, come cene, eventi o spettacoli di teatro – spiega la presidente -. Per questo, chiediamo a tutti una mano. Anche un piccolo contributo può aiutarci a sostenere le nostre attività: un mare è fatto di tante gocce, ogni gesto di solidarietà è importante».