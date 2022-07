Emergenza caldo, il Comune di Falconara lancia piano di supporto agli anziani - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Il Comune di Falconara, per fronteggiare l’arrivo del caldo, ha previsto “un piano caldo” rivolto soprattutto agli anziani per sostenerli nelle difficoltà provocate da afa ed alte temperature.

Il Settore Servizi Sociali ha già attivo il servizio di assistenza domiciliare (SAD), i pasti a domicilio, il trasporto per le terapie, accompagnamento per fare la spesa e il monitoraggio, attraverso le telefonate, da parte degli Assistenti Sociali per tutti gli anziani che sono in carico.

Fino al 31 agosto, tra i servizi offerti agli over 65, chiamando il numero amico 331 6893242 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile chiedere l’attivazione di alcune prestazioni di assistenza domiciliare. Il progetto, in collaborazione con la Protezione Civile di Falconara, prevede che l’anziano possa ricevere assistenza anche per la spesa a domicilio e la consegna di medicinali.

Falconara non vuole lasciare soli i suoi cittadini più fragili – dichiara il sindaco Stefania Signorini – Sostenerli significa assicurarci che abbiano un supporto per il soddisfacimento dei bisogni primari. Uno sforzo che il Comune impegna nella consapevolezza che sono tanti gli anziani e le persone fragili che, soprattutto nei mesi estivi, non hanno una rete familiare di supporto. L’obiettivo è quello di creare una rete di protezione che aiuti l’anziano a fronteggiare meglio i disagi provocati dal caldo e lo sostenga nel quotidiano -.

Per contrastare il caldo i cittadini dovrebbero mettere in atto alcune buone pratiche, come evitare esposizioni dirette al sole e l’assunzione di alcolici o di bevande ghiacciate, fare pasti leggeri, chiudere le imposte nelle ore più calde, limitare l’uso di fornelli e forno, non indirizzare i ventilatori direttamente sul corpo, non assumere integratori senza parere medico. Soprattutto alle persone anziane si raccomanda di evitare di stare soli, di tenere a portata di mano i numeri telefonici dei propri cari e di chiamare il medico in caso di malessere. E ancora, è consigliabile evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, bere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno e consumare molta frutta e verdura.