Ex Cascamificio verso il recupero: mercoledì workshop su un nuovo modello di bussiness - Password Magazine

JESI – Mercoledì 27 luglio, a partire dalle 10 e fino alle 16, la Fondazione Pergolesi Spontini organizza il workshop “Ex Cascamificio: Un nuovo modello di business e governance per la Fondazione Pergolesi Spontini” presso le Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi.

L’occasione ci viene offerta dal progetto TrainArt – Building new skills for innovative business models in the performing arts sector, sostenuto da Europa Creativa (capofila il Consorzio Marche Spettacolo), che si propone di dare nuove competenze agli operatori/artisti culturali focalizzandosi su due ambiti particolari: nuovi modelli di gestione degli spazi culturali e interventi artistici in contesti non convenzionali (http://www.trainart.eu/)”.

La giornata, cui parteciperanno anche esperti di sviluppo locale, progettazione e rigenerazione urbana, sarà l’occasione per la Fondazione di presentare il progetto di riqualificazione culturale dell’ex Cascamificio – una delle più rilevanti strutture archeologiche industriali jesine, acquistata all’asta nel 2021 dall’ente teatrale – e per riflettere insieme sui diversi modelli di governance e di sostenibilità economica.

Il progetto di recupero e di riqualificazione dell’ex Cascamificio, (da completarsi entro il 2026), sarà possibile grazie al Programma Nazionale della Qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili che finanzierà il progetto di riqualificazione urbana presentato dai Comuni di Jesi, Maiolati Spontini, Monte Roberto e Castelbellino, per il tramite della Regione Marche, e di cui la Fondazione Pergolesi Spontini è partner privato.

Con una superficie totale di circa 18.000 m2, di cui quasi 10.000 coperti, l’ex Cascamificio sarà destinato ad ospitare i magazzini di scene e costumi di repertorio e le attività del laboratorio di scenografia e sartoria. Non solo, l’immobile, una volta completamente ristrutturato, potrà diventare uno spazio multifunzionale con sala di montaggio, sala di posa, sala prova, spazi performativi, espositivi e sala conferenze, oltre a unità abitative, spazi per servizi di prossimità, attività sociali per l’inclusione e la lotta al disagio giovanile.

«Consapevoli del lungo e ambizioso percorso che ci aspetta – fa sapere la Fondazione – desideriamo compiere un primo passo coinvolgendo le amministrazioni pubbliche, la comunità locale e tutti i soggetti che potenzialmente sono portatori di interesse e di risorse, attraverso l’organizzazione del workshop del 27 luglio».

Il programma del workshop si apre alle ore 10 con i saluti istituzionali delle Autorità presenti; a seguire Lucia Chiatti, Direttore Generale Fondazione Pergolesi Spontini insieme a Benito Leonori, direttore tecnico e scenografo, parlano di “L’Ex-cascamificio: un asset strategico per la nostra sostenibilità”.

Sono previsti gli interventi di: Luca Piermattei, Presidente e Direttore tecnico Plan Ingegneria Soc. Coop, su “La città contemporanea oltre le mura e tra le reti: un’ipotesi per la Media Vallesina: progetto finanziato nell’ambito del Bando PinQua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare)”; Marilù Manta, Project manager di cheFare, Agenzia per la trasformazione culturale, parla di “La fisionomia dei nuovi centri culturali in Italia”; Damiano Aliprandi, Responsabile Area Ricerca e Consulenza Fondazione Fitzcarraldo, interviene su “La sostenibilità economica degli spazi culturali e creativi”.

Alle ore 15 ci si sposta in visita all’Ex-Cascamificio, guidati dall’ing. Bartolini e dall’Arch. Talacchia (consulenti a cui la Fondazione ha affidato la stesura di un progetto preliminare di intervento). La conclusione del workshop sarà affidata a Roberta Manzotti, Creative director titolare dello Studio RossodiGrana, con una esercitazione pratica: “Riflessioni per una futura identità”.

Modera l’incontro Gabriele Levi, CEO Disamis Srl, Esperto di sviluppo locale, progettazione, monitoraggio e valutazione.

La partecipazione al workshop è gratuita. È gradita la prenotazione – posti limitati (0731 202944 – marketing@fpsjesi.com).