Cooperlat e Econocom donano iPad a Iom Jesi e Vallesina | Password Magazine

JESI – Una gradita donazione è arrivata allo Iom Jesi e Vallesina dalla Cooperlat Soc. Coop. Agricola e dalla Econocom International Italia. Si tratta di cinque iPad, di certo utili in tempi di pandemia. A ritirarli, questa mattina dalle mani di Andrea Cuomo, Key Account Manager, il direttore responsabile Iom Marialuisa Quaglieri.

I dispositivi saranno utilizzati dagli infermieri dello Iom per potersi collegare con i reparti ospedalieri e con i medici di medicina generale attraverso la cartella informatizzata dell’associazione. Il loro impiego consentirà agli operatori di lavorare al meglio e potenziare la comunicazione tra loro, Iom, oss, infermieri e psicologi anche a domicilio.

«L’azienda ci è sempre stata vicina in passato e rinnova ora la sua sensibilità in un momento difficile come quello che stiamo vivendo – sono le parole della presidente dell’associazione che offre assistenza ai malati oncologici Anna Quaglieri -. Li ringraziamo in maniera sentita per il supporto che da sempre da alla nostra associazione».