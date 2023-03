Wurstel con viti nascoste all’interno, le esche killer rinvenute a Stazione di Castelbellino - Password Magazine

CASTELBELLINO – Bocconcini di würstel con viti nascoste all’interno sono stati trovati nella frazione Stazione di Castelbellino, in piazza Kennedy, negli spazi verdi vicino alla fontana. A segnalarli una cittadina che le ha raccolte e fotografate, lanciando sui social l’allarme rivolto ai proprietari di animali: «Attenzione qualcuno butta würstel con dentro le viti! – scrive nel post – lesionano stomaco e intestino e possono uccidere». Vere esche killer lasciate in giro per sterminare cani, gatti e altri animali.