JESI – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 18 circa a Jesi per l’incendio divampato in un casolare diroccato in via Clementina. Sul posto le squadre VVF di Jesi e Ancona, con in supporto ulteriore personale dalla sede centrale con autobotte e autoscala, stanno provvedendo all’estinzione dell’incendio. Al momento le squadre non hanno ancora potuto accedere all’interno della struttura per escludere la presenza di persone.