Eventi annullati e rinviati in Vallesina, salta anche la Camminada di San Giuseppe

JESI– La “Camminada de San Giuseppe” non si farà, o almeno non per ora, in forma precauzionale e di contrasto per la diffusione del Coronavirus.

Lo ha comunicato nella sua pagina Facebook l’Unione Sportiva Dilettantistica SPES JESI, organizzatrice, insieme all’AVIS di Jesi, nell’organizzazione e nella gestione di quella che sarebbe stata la 41esima edizione dell’iniziativa.

Dal comunicato emanato possiamo leggere: “Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e della relativa ordinanza Regionale, riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus, il Comitato Organizzatore comunica che la 41° Camminada de San Giuseppe in programma per Domenica 22 Marzo viene rinviata a data da destinarsi”.

La tradizionale camminata, che raccoglie da anni moltissime persone, coinvolgendole in un percorso che varia dai 3 ai 6, fino ai 12 chilometri con partenza e arrivo nel Piazzale di San Giuseppe, è dunque rinviata a data da destinarsi, non appena sarà ritenuto più sicura la tranquilla realizzazione dell’evento, sicura per tutti i partecipanti.

A cura di Giovanna Borrelli