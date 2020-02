Corso Matteotti, il restyling partirà in estate

JESI – Restyling Corso Matteotti, il via ai lavori slitta di almeno un paio di mesi. Bisognerà attendere dunque la fine della primavera prima di poter vedere il cantiere all’opera. «L’appalto per il rifacimento del Corso sarà assegnato non in base al massimo ribasso ma secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Renzi -. Una modalità questa più garantistica, in cui possono partecipare anche più ditte con le proprie proposte, il che inevitabilmente comporta anche un allungamento dei tempi. Contiamo di iniziare per l’estate».

Il cantiere durerà 14 mesi e prevederà poi una pausa durante le festività natalizie per creare meno disagi possibili ai commercianti.

Via l’asfalto, via i marciapiedi: al loro posto lastre di pietra arenaria su un unico livello che dall’incrocio con Via Mura Occidentali e fino all’incrocio con Via Mazzini, ridisegneranno il Corso in maniera innovativa. Di 3,6 milioni l’investimento complessivo, di cui 2,6 milioni a carico del Comune, finanziato tramite un mutuo, e un milione di spettanza a Viva Servizi per il rifacimento delle condutture idriche e fognarie sottostanti. L’Area Servizi Finanziari sta già procedendo alla richiesta di mutuo, le cui risorse saranno nella disponibilità del Comune entro l’anno. Nel frattempo l’Area Servizi Tecnici procederà a nominare il direttore dei lavori. Sarà un cantiere con tratte di lavoro per circa 50 metri di volta in volta fino a completare i 450 metri complessivi.