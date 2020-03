Rissa con coltello nella notte all’Arco Clementino, in quattro in ospedale

JESI – Scintille sabato scorso in zona arco Clementino per una lite tra quattro uomini. È accaduto intorno alle 4.30 tra urla, spintonate e toni accesi che hanno destato i residenti del quartieri. A lanciarsi nella rissa, tre nigeriani e un italiano, anche se i motivi della discussione sono sconosciuti. Forse un regolamento di conti ma ad accendere la miccia sicuramente l’abuso di alcol.

Oltre alle parole pesanti, sono volati anche i coltelli anche se le ferite, per fortuna, sono state solo superficiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Jesi che hanno separato i litiganti, poi il 118: tutti sono stati portati in ospedale per le medicazioni. Nessuna traccia del coltello con cui i quattro sono rimasti feriti, probabilmente è stato gettato via durante la colluttazione. Indagano sull’episodio i carabinieri.