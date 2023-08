Fabriano, a Ferragosto il sindaco fa visita ai lavoratori in servizio per tutelare la sicurezza pubblica - Password Magazine

FABRIANO – Nel giorno di Ferragosto il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo ha voluto ringraziare i lavoratori in servizio per tutelare la sicurezza pubblica recandosi in visita presso il commissariato della Polizia di Stato, la stazione dell’Arma dei Carabinieri, il comando della Polizia Municipale, il distaccamento dei Vigili del Fuoco e quello della Polizia Stradale, il compartimento della Polizia Ferroviaria, la tenenza della Guardia di Finanza.



La prima cittadina ha voluto così portare il ringraziamento dell’amministrazione e della città a coloro che, con spirito di servizio e dedizione, si sono dedicati alla sicurezza e alla salute degli altri anche in questo giorno di festa.

«La visita a coloro che prestano servizio per la comunità anche in questo giorno – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – vuole testimoniare in prima persona l’apprezzamento del lavoro e del coraggio quotidiano delle forze dell’ordine, con le quali operiamo in una preziosa sinergia istituzionale. Mentre tanti concittadini e turisti stanno godendo una giornata di riposo, è doveroso ringraziare quanti stanno garantendo la loro incolumità.

La visita alle forze dell’ordine – prosegue il Sindaco – è un gesto per esprimere la sincera gratitudine della nostra comunità a tutti i lavoratori che, con lo spirito di dedizione e la professionalità che li contraddistinguono, sono in servizio per garantire la sicurezza, che è un bene fondamentale per la collettività e la tutela dei diritti dei cittadini».

La visita è poi proseguita fra i medici e il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Fabriano, in rappresentanza dell’intero personale sanitario.

«E’ una visita simbolica – conclude il Sindaco – voluta per testimoniare vicinanza e presenza ai medici e al personale sanitario del nostro ospedale, che rappresenta un’eccellenza in tutti i suoi reparti e che anche oggi è pienamente operativo. Il ringraziamento non può che estendersi anche a tutti gli operatori sanitari per l’abnegazione con la quale si dedicano a garantire la tutela della salute dei nostri concittadini».