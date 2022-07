Fabriano, al via il progetto “Ci sto? AFfare Fatica! Facciamo il bene comune” - Password Magazine

FABRIANO – Pieni di entusiasmo nel loro primo giorno di attività i ragazzi partecipanti all’iniziativa “Ci sto? AFfare Fatica! Facciamo il bene comune”, progetto finanziato dalla Regione Marche e coordinato da CSV Marche (Centro Servizi per il Volontariato), al quale il Comune di Fabriano ha scelto di aderire.

Il Sindaco Daniela Ghergo, che ha accolto i ragazzi insieme al Vice Sindaco Gabriele Comodi, ha voluto ringraziarli per il loro impegno e per la scelta di mettersi in gioco prendendosi cura della Città e rendendola più giovane e vivace grazie alla loro creatività.

Le competenze creative dei giovani si incontreranno con le abilità più tradizionali e artigianali degli handymen – i tutor – dando la possibilità ai giovani partecipanti di imparare divertendosi e stringendo anche nuove amicizie.

Fino a venerdì prossimo, il primo gruppo, coordinato dal tutor, sarà impegnato nella cura dei giardini per poi intraprendere molte altre attività con la soddisfazione di mettersi al servizio del proprio territorio, nel rispetto dell’ambiente e con lo spirito di squadra e condivisione.