‘VINI&VINILI’, a Jesi una mostramercato con degustazioni di vini - Password Magazine

JESI – “VINI&VINILI“, arriva sabato 20 e domenica 21 maggio in Piazza Federico II la prima edizione della mostramercato con degustazioni di vini organizzata da Jesi Città da Vivere, Darkside Vinyl Shop e Zamusica, con il patrocinio del Comune di Jesi e AIS (Associazione Italiana Sommelier) Marche Delegazione di Jesi e Castelli.

«Come amministrazione siamo contenti – afferma Luca Brecciaroli, Assessore alla Cultura – è un’iniziativa nuova frutto di un bel lavoro organizzativo, speriamo che dia spazio e slancio a queste due marco aree sulle quali stiamo lavorando molto, enogastronomia e musica. Rispetto al tema della musica ci stiamo lavorando parecchio non solo con quello che che di importante accadeva già in città, ma anche aprendo altre parentesi, non solo con SPOP Festival, con il Festival CLANG del 9 giugno, come faremo approfondendo il tema del supporto, del vinile». La manifestazione ospiterà 14 espostitori regionali e nazionali di vinili, CD, DVD e accessori, di recupero e non, insieme ad un banco assaggio a cura dei sommelier della delegazione Jesi e Castelli a cui hanno aderito più di venti aziende vinicole del territori e degustazioni guidate a Palazzo Santoni. Spiega Luca Civerchia di Jesi Città da Vivere, rappresentate AIS Marche e titolare di RossoIntenso: «Per la scelta dei vini abbiamo optato per le aziende del territorio, più di venti produttori che parteciperanno, in più all’interno di Palazzo Santoni faremo quattro degustazioni guidate, due la mattina e due il pomeriggio, dove faremo un percorso guidato più approfondito riguardo ai vini proposti; il sabato parleremo di verdicchio, la domenica tema spumanti sempre a base verdicchio». Non solo vino per quanto riguarda il tema beverage dell’evento, ma anche altri prodotti del territorio come birra e vermouth: «Serviremo solo birra del territorio, una birra creata per l’occasione dal Jack Rabbit, legato anche a Jesi Città da Vivere. Abbiamo poi optato per pochi drink ma fatti con prodotti locali, gin tonic con il JGin, un gin realizzato a Jesi, spritz con spumante di verdicchio, americano con vermouth di Casal Farneto, cercheremo di fare solo questo» (Riccardo Staffolani, Jesi Città da Vivere e Transylvania Vini Bar).

“VINI&VINILI” è un evento nato dalla collaborazione di più parti, uno dei fini in cui l’associazione Jesi Città da Vivere si è promulgata, come spiega Lorenzo Rosini di Corso Piccolo Caffè: «La volontà di creare L’enogastronomia di questa città e l’unione di noi locali può fare la forza di un indotto commerciale per la città, il nostro progetto Jesi Città da vivere si sviluppa proprio su questo punto, creare un’indotto per tutte le attività della città. Per la parte della grafica dobbiamo citare Alex Massacci, che ha creato il logo per l’evento, da utilizzare negli anni sperando che questo sia il primo anno di una lunga iniziativa ». Oltre allo spazio dedicato alle degustazioni, saranno presenti anche i food truck di BrumBrum e Polita Family Food e lo stand di gelati e dolci di Victorja. L’altro aspetto che denota l’evento e senz’altro la presenza in una delle piazze principali di Jesi di un mercato del vinile, curato da Zamusica e Darkside Vinyl Shop, che vede la partecipazione di espositori da tutta Italia, con la possibilità anche di avere un’area adibita per l’ascolto della musica in vinile, come spiega Nicola Maiolini di Darkside. All’interno dell’evento sarà possibile comprare vinili, ma anche vendere, scambiare o far valutare i propri dischi dagli espositori.

A cura di Chiara Petrucci