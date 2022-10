JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo la SS76, nei pressi dello svincolo per Jesi Centro in direzione Fabriano, per un incidente stradale tra tre auto. La squadra VVF sul posto ha collaborato con il personale del 118, intervenuto anche con eliambulanza, per estrarre una persona dall’auto e effettuato la messa in sicurezza degli automezzi.