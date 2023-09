Arrivano le casette green dei libri, a Jesi città che legge - Password Magazine

JESI – Sono già state installate le sei casette per lo scambio di libri, frutto del laboratorio di riuso creativo che si è svolto nei mesi estivi all’interno del progetto di bookcrossing “Maneggiare le parole” (ne abbiamo parlato qui). L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto di valorizzazione della lettura che, attraverso il Patto per la lettura, varrà alla città la qualifica di “Jesi città che legge”.



Nove i ragazzi che le hanno realizzate, coordinati dagli operatori di Cooss Marche e del CAG (Centro di Aggregazione Giovanile), in collaborazione con il Comune di Jesi, la Consulta delle nuove generazioni e la Cooperativa Sociale Costess. Le casette sono dislocate nei principali parchi della città: giardini pubblici di viale Cavallotti, parco del ventaglio, campo boario, vallato, ascensore di piazza della Repubblica, più una itinerante per il centro storico. Chi vuole può prendere in prestito o lasciare libri, per bambini e adulti, aggiungendo il proprio nome, la data e un pensiero relativo alla lettura o al libro prescelto.

“È stata una bellissima esperienza”, annota l’educatore Andrea Accoroni, “fin dal lavoro di reperimento dei materiali e di riflessione sulla loro diversità. I ragazzi hanno proposto idee davvero interessanti, a partire da vecchi frigoriferi, plastiche, mobiletti di legno e oggetti rotti. Gli unici acquisti sono stati di viti e vernici. Si è creata una squadra, in un settore delicato come quello della lettura. Chiunque potrà contribuire lasciando un proprio libro”.

Ringraziamenti sono stati rivolti alla cooperativa Cooss Marche dall’assessorato e dalla Consulta delle nuove generazioni. “Le casette di Jesi sono uniche e originali, realizzate secondo idee di partecipazione, collaborazione e coinvolgimento dei giovani, rimettendo al centro il tema caldo del riciclo” ha sottolineato l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli. “Cooss Marche ha seguito tutte le attività di realizzazione”, ribadisce Emanuel Santoni, vice-presidente della Consulta delle nuove generazioni di Jesi. “Come consulta abbiamo aderito a diversi eventi per reperire libri. La cittadinanza ha risposto positivamente con abbondanti donazioni, ne abbiamo raccolti almeno 300”.

Rinnovato l’invito ad evitare e prevenire eventuali atti vandalici. “Anche la città è chiamata ad averne cura”, hanno ricordato Silvia Benigni, Carlotta Mariani e Filippo Santi di Cooss Marche. “Questo progetto lascia un segno, nell’ottica della prevenzione del benessere e con uno sguardo alla comunità”.

Il tema del riciclo va di pari passo con la sensibilizzazione dei più giovani alla lettura, promossa anche attraverso il Patto locale per la lettura del Comune di Jesi, sottoscritto lo scorso marzo e sostenuto dal Centro per il libro. Come ha annotato Meri Petrini della biblioteca Planettiana, l’Italia si colloca in basso nelle graduatorie europee: “Tramite i patti della lettura si mira ad implementare il numero di cittadini che vi si dedicano, anche in modo inusuale e giocoso come con le casette”.

“Vi invitiamo a partecipare al bookcrossing e ad iscrivervi al patto. Siamo molto orgogliosi che tutte le scuole jesine abbiano già aderito” ha concluso l’assessora alle politiche giovanili Emanuela Marguccio. È possibile presentare la propria adesione dal portale comunale all’indirizzo https://www.comune.jesi.an.it/bandi/, sezione documenti.

Previsti anche eventi di inaugurazione: le prime due iniziative per bambini e famiglie, il pomeriggio del 22 settembre al parco del vallato e il 29 ai giardini pubblici. In collaborazione con la biblioteca Planettiana, l’Oikos e ATGTP (Teatro Pirata), verranno letti alcuni libri messi a disposizione nelle casette. Tutti gli appuntamenti futuri saranno riportati sulle pagine Instagram “incontrajesi”, Facebook “In.con.tra Jesi” e sui canali di comunicazione del Comune.

A cura di Angela Anconetani Lioveri