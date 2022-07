Festival Pergolesi Spontini, sold out il concerto di Fiorella Mannoia - Password Magazine

JESI – È stata l’Orchestra di Piazza Vittorio nello show “Dancefloor” ad inaugurare ieri al teatro Pergolesi il XXII Pergolesi Spontini Festival, manifestazione internazionale intitolata ai due grandi compositori che fino 27 settembre propone a Jesi e a Maiolati Spontini un cartellone multilinguistico e multisciplinare.

L’Orchestra di Piazza Vittorio, ensemble multietnico unico nel panorama mondiale, ha proposto un concerto dedicato al ballo, al ritmo e alla musica che supera i generi, gli stili e le nazioni.

Il concerto inaugurale del festival Pergolesi Spontini si è aperto con una dedica ad Alika, ucciso a Civitanova Marche. Lo ha ricordato il direttore artistico Cristian Carrara prima dell’inizio del concerto dell’orchestra di piazza Vittorio, dicendo che “con questo viaggio nelle culture del mondo vogliamo noi tutti rivolgere un pensiero a lui e alla sua famiglia”.

Sul palcoscenico, la voce di voce Houcine Ataa, Emanuele Bultrini alle chitarre, Giuseppe D’Argenzio al sax tenore e soprano, Duilio Galioto pianoforte e tastiere, Luca Libonati alla batteria, Roman Villanueva alla tromba, Carlos Paz Duque alla voce e flauti andini, Pino Pecorelli al basso elettrico, Raul Scebba alle percussioni, Ziad Trabelsi voce e oud. La direzione artistica e musicale è di Mario Tronco, distribuzione di Mauro Diazzi.

Questa sera, domenica 31 luglio ore 21, il Festival prosegue in Piazza Federico II con il concerto di Fiorella Mannoia nell’ambito del nuovo tour “La versione di Fiorella tour 2022”.

La serata prende il nome dall’omonimo programma che la Mannoia ha condotto su Rai 3 dal 25 ottobre scorso, in seconda serata, e vede l’artista tornare sul palco con la sua band, dopo i concerti tenuti la scorsa estate, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Nicola Piovani, vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora del film “La Vita è bella” di Roberto Benigni, si esibirà invece sul palcoscenico di Piazza Federico II mercoledì 3 agosto ore 21, protagonista di un racconto musicale con l’esecuzione di brani inediti e altri più noti, riarrangiati per l’occasione. “La musica è pericolosa – Concertato” è un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di un viaggio musicale in libertà, Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini.

Il concerto di Fiorella Mannoia è sold out.

Dopo i tre concerti inaugurali, il Festival proseguirà dal 3 al 27 settembre tra Jesi e Maiolati Spontini con numerosi eventi, dal barocco al classico, dal jazz fino ai confini del pop, concerti in cantina e al museo, musical, nuovi format di musica-gioco per bambini, e ancora sport, scienza e inclusione, tutti all’interno del filo conduttore “Come per magia” e nel nome dei due grandi compositori Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare Spontini.