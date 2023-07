JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi a Jesi, in via Coppetella, per un principio d’incendio che si era innescato nel vano motore di una mietitrebbia.

La squadra di Jesi, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha provveduto a spegnere le fiamme evitando che l’incendio si propagasse nel campo di stoppie dove il mezzo stava lavorando e successivamente metteva in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.