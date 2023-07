L’opera nei borghi: Jesi, Urbania e Morro D’alba in rete per Lo Frate ‘Nnamorato di Pergolesi - Password Magazine

JESI – Va in scena Lo Frate ‘Nnamorato di Giovanni Battista Pergolesi nel Cortile del Palazzo Ducale di Urbania il 22 luglio alle ore 21 e in Piazza Barcaroli a Morro d’Alba il 26 luglio alle ore 21, produzione allestita nell’ambito del progetto Opera/Borghi 2023 della 56^ Stagione Lirica di Tradizione 2023 del Teatro Pergolesi di Jesi, in collaborazione con Centro Studi Italiani Opera Festival di Urbania, FIO Italia – Festival of International Opera, Comune di Urbania e Comune di Morro D’Alba.

Il progetto Opera/Borghi della Fondazione Pergolesi Spontini da due anni vede l’allestimento di opere liriche in chiave rivisitata per adattarsi all’ambientazione estiva nei piccoli borghi delle Marche, quest’anno Urbania e Morro d’Alba. Afferma il direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara: «Parliamo di un’operazione accattivante ma non semplice, mette insieme due Comuni e associazioni, Centro Studi Italiani e FIO, in questo percorso di formazione di cantanti americani residenti in Italia. La scelta è caduta su Lo Frate ‘Nnamorato, una delle opere di Pergolesi che non è un titolo mainstream. L’abbiamo subito ritenuta un’operazione interessante perché la produzione è fatta da studenti e professori, che hanno deciso di perfezionare il proprio percorso attraverso l’opera pergolesiana e perché c’è stata la possibilità di allestire questo titolo in estate, un allestimento leggero con un minutaggio ridotto, per far conoscere questo autore nei piccoli centri delle Marche. Pergolesi può essere amato e studiato anche negli Stati Uniti, è un lavoro sperimentale che ha messo in moto difficoltà produttive, spero che questo tipo di collaborazioni proseguano, per far conoscere Pergolesi e tutta l’opera italiana, e questo va a collimare perfettamente con una linea del ministero che spinge le fondazioni a portare l’opera nei centri più piccoli».

La produzione de Lo Frate ‘Nnamorato di Giovanni Battista Pergolesi, commedia per musica in tre atti su libretto di Gennarantonio Federico, revisione critica di Francesco Degrada, è nell’ambito del Corso di Perfezionamento in canto lirico del Centro Studi Italiani Opera Festival di Urbania, che tutte le estati offre a giovani cantanti lirici stranieri l’opportunità di studiare la lingua italiana e l’opera italiana, come spiega Giovanni Eric Pasotto: «Il Centro Studi Italiani è una scuola di lingua e cultura italiana per studenti stranieri e ha nella sua mission erogare corsi di lingua italiana, quando si parla di cultura italiana l’opera lirica è il cuore, legata alle parole del nostro patrimonio lirico. Quando mi è stato presentato questo progetto mi è sembrato naturale rivolgerci alla Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, per pensare ad un gemellaggio con outlook internazionale mi è sembrato naturale coinvolgere una realtà prestigiosa. Fare qualcosa insieme era nella mission, portare la lirica nei borghi e tener vivo il nostro patrimonio». L’allestimento vede una collaborazione internazionale importante, quella di FIO Italia – Festival of International Opera, organizzazione senza scopo di lucro con sede ad Atlanta (Georgia USA), infatti protagonisti de Lo Frate ‘Nnamorato saranno cinque giovani cantanti lirici statunitensi e alcuni professionisti FIO: Riley Ortega è Vannella, Mya Little interpreta Cardella, Andrew Taylor Knight è Don Pietro, Nicole Di Pasquale è Ascanio, Dennis Jesse* veste i panni di Marcaniello, Poliana Alves* è Nina, Amy Pfrimmer* canta Nena, Claire Strong* interpreta Luggrezia e Luke Hannah è Carlo. Come spiega Adriana Kayama, general director FIO Italia, nel cast non ci sono solo professori che hanno portato i loro ragazzi ma anche giovani artisti che si cimentano in questa produzione, insieme alla regista Stella Markou che ha curato non solo la regia ma anche le scene, mentre Kathryn Hartgrove, artistic director FIO Italia afferma:«L’anno scorso quando pensavamo alle produzioni da portare in scena un mio collega mi ha portato una lista di opere di Pergolesi, quando mi sono cimentata nel Lo Frate Innamorato mi sono follemente innamorata, anche perché non viene rappresentata spesso come opera. L’opera più conosciuta all’estero di Pergolesi è La Serva Padrona, ma tante altre opere di Pergolesi non vengono rappresentate, abbiamo messo all’interno della nostra mission questa idea di riscoprire e far conoscere produzioni liriche meno conosciute. Grande stima e grande onore alla Fondazione Pergolesi Spontini».

L’orchestra di giovani musicisti di residenza del Teatro Pergolesi di Jesi Time Machine Ensemble è diretta da Pamela Lucciarini, maestro concertatore al clavicembalo, che fa sapere: «Ho cercato di fare questo adattamento alla situazione, il minutaggio doveva necessariamente essere ridotto. Ho cercato di conservare comunque la natura dell’opera con tutte le sue caratteristiche, sia le arie buffe che serie. La regia che sta facendo Stella è molto divertente e accattivante. Mi voglio soffermare su questo testo, forse unico nel suo genere, in napoletano ma molto fruibile. Abbiamo collaborato con Domenico Statuto per la corretta pronuncia, ringrazio il FIO America per avermi permesso di condurre quest’opera meravigliosa e la Fondazione Pergolesi Spontini. Il testo raccoglie questa tradizione che c’era a Napoli della commedia dell’arte». La regia e le scene sono curate da Stella Markou, che sottolinea come alla base dell’opera ci siano sia personaggi seri che buffi, ma come tutti siano caratterizzati da emozioni che ha cercato di far risaltare sulla scena; non solo attraverso il canto, ma anche con accurate scelte di scene, trucco e parrucco, la regista ha cercato di far emergere l’umanità dei personaggi, per lavorare sull’immaginazione del pubblico e permettere agli spettatori di immaginare l’opera pergolesiana in modo più ampio e completo.

L’allestimento de lo Lo Frate ‘Nnamorato permette alle amministrazioni locali di collaborare con enti del territorio e internazionali, sottolinea Luca Brecciaroli, assessore alla cultura del Comune di Jesi: «Intendo sottolineare questa rete di collaborazioni che si sta ampliando creando nuove opportunità. Fa piacere che enti locali, istituti e fondazioni collaborino insieme per ragionare insieme e condividere un progetto culturale che si sposta in varie location, in questo modo noi come amministrazioni comunali riusciamo ad avere un contatto, comunicare insieme, approfondire progetti e poterli sviluppare. Come Comune di Jesi i rapporti con il territorio e gli altri comuni e paesi è un punto nodale per raggiungere momenti come questi che possono sembrare piccoli ma non lo sono, c’è tanto lavoro e tanta passione». Il primo appuntamento sarà ad Urbania sabato 22 luglio alle ore 21, in una location all’aperto, il cortile del Palazzo Ducale, essendo «il teatro chiuso in attesa dell’apertura che avverrà in inverno. In questi anni abbiamo trovato nel cortile del Palazzo Ducale un’alternativa per avere concerti e spettacoli con la collaborazione del Centro Studi Italiani, mentre una parte del palazzo è dedicata alle prove. Il nostro cortile è pronto per eventi di questa importanza, in questo anno questo è forse l’evento più importante che abbiamo, ci permette di creare grandi collaborazioni» (Nicola Tallarini, consigliere comunale con delega al teatro del Comune di Urbania). La location di Morro d’Alba per mercoledì 26 luglio sarà Piazza Barcaroli, che per la prima volta ospiterà un’opera lirica, come afferma Alessandra Boldreghini, assessore al turismo del Comune di Morro d’Alba: «Il progetto di avere un appuntamento così importante dedicato all’opera era coltivato da tempo, regaliamo il nostro cuore pulsante degli eventi estivi che è Piazzetta Barcaroli, un luogo particolarmente suggestivo, che adesso ospita una bella rassegna cinematografica, accogliamo tanti turisti. Sono sicura che la serata del 26 luglio sarà una serata magnifica, la nostra prima esperienza con l’opera. Per un piccolo borgo è importante poter ospitare produzioni del genere, per tanto tempo siamo stati in sordina, vogliamo raccontare i nostri territori non solo attraverso attraverso le sagre, i borghi sono la più grande comunità diffusa delle Marche, portiamo la vicinanza, il cuore e anche la capacità di mettere la cultura in primo piano, come forse da tempo non si vedeva».

I biglietti saranno acquistabili ad un costo di € 5, posto unico non numerato, presso la biglietteria del Teatro Pergolesi di Jesi, oppure presso le rispettive sedi da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, o con prevendita on line su WWW.VIVATICKET.COM

A cura di Chiara Petrucci