Fiere di San Settimio, oltre 500 bancarelle in arrivo - Password Magazine

JESI – Tutto pronto per le Fiere di San Settimio. In arrivo 550 bancarelle, prodotti tipici, mercatini artigianali: dal 23 al 25 settembre, tre giorni ininterrotti di colori, profumi, sapori e musiche diventano un appuntamento irrinunciabile per decine di migliaia di visitatori che contribuiscono, con la loro presenza, a creare l’atmosfera tipica di una suggestiva e spettacolare festa popolare.

Tra le novità di quest’anno, lo stand per Cilicaci a cura dell’A.I.C. in zona Porta Valle, interamente dedicato al senza glutine, a cura di Coconuts Glutenfree, e la selezione di birre artigianali con P…assaggi di Birra in Piazza Colocci.

Gli stand saranno aperti dalle 8 alle 24 a partire da sabato.

Venerdì 22 settembre sarà disponibile un’anteprima della Fiera con bancarelle dei dolci e punti ristoro già operativi. Il giorno del Patrono sarà anche occasione per il ritorno della Tombola di San Settimio, alle 20.30 in piazza della Repubblica, organizzata da Avis e Aido: come di consueto i premi sono di 3mila euro per la prima tombola, 2mila per la seconda e mille per la terza. Sono già operativi i banchetti per l’acquisto della cartelle al costo di 2,50 euro che resta invariato.